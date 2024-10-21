بعد التهديد.. إسرائيل تقصف الضاحية وتستهدف الأوزاعي لأوّل مرة!

نفّذ العدو الإسرائيليّ، مساء الإثنين، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديداً منطقة حارة حريك.

أيضاً استهدف الجيش الإسرائيلي لأوّل مرة منحدر القارب في منطقة الأوزاعي جنوب بيروت.

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ويأتي ذلك عقب إصدار جيش العدو تهديدات جديدة، مساء اليوم الإثنين، بقصف مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، منحدر القارب في منطقة الأوزاعي، برج البراجنة وحارة حريك.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال أدرعي: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب.. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".