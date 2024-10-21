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لبنان

"نحتاج إلى خطوات عملية".. شنكر يتحدث عن تجاوز إسرائيل للـ"1701"

Lebanon 24
21-10-2024 | 15:33
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أعلن المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، مساء اليوم الإثنين أنّ "إدارة بايدن تسعى بشكل كبير للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان".

تابع شنكر في كلامه للـ "MTV" أنّ "مقتل قاسم سليماني كان أمراً كبيراً للمواطنين في الشرق الأوسط لكن لم يكن هناك أي تطور تجاه ايران ولا أعتقد أن ترامب يريد الحرب".
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اضاف: "الإدارة الأميركية سعت إلى وقف إطلاق النار في غزة والوقت ملائم أكثر اليوم هناك وإسرائيل تسعى لتقليص قدرات حزب الله"، معتقداً أن "إسرائيل ستتخطى الـ1701 بل تريد الـ1559 ونحتاج إلى خطوات عملية لفعل ذلك". (إم تي في)
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