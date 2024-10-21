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تابع شنكر في كلامه للـ "MTV" أنّ "مقتل قاسم سليماني كان أمراً كبيراً للمواطنين في الشرق الأوسط لكن لم يكن هناك أي تطور تجاه ايران ولا أعتقد أن ترامب يريد الحرب".اضاف: "الإدارة الأميركية سعت إلى وقف إطلاق النار في غزة والوقت ملائم أكثر اليوم هناك وإسرائيل تسعى لتقليص قدرات حزب الله"، معتقداً أن "إسرائيل ستتخطى الـ1701 بل تريد الـ1559 ونحتاج إلى خطوات عملية لفعل ذلك". (إم تي في)