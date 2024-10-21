أثناء حصول الغارات.. ماذا حدث مع رحلات طيران الشرق الأوسط ؟

Advertisement

وفي السياق نفسه، أعلنت "الحدث" أنّ طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت تزامنا مع غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.وقصف جيش العدو منطقة الأوزاعي والتي شهدت حركة نزوح كثيفة قبيل استهدافها بلحظات.وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي منطقة الأوزاعي وذلك منذ توسيع إسرائيل لعدوانها على لبنان يوم 23 أيلول الماضي.