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لبنان

أثناء حصول الغارات.. ماذا حدث مع رحلات طيران الشرق الأوسط ؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 16:11
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هبطت إحدى رحلات طيران الشرق الأوسط في مدرج احتياطي نتيجة الغارة الأخيرة على منطقة الأوزاعي، بحسب ما أفادت "الميادين".

وفي السياق نفسه، أعلنت "الحدث" أنّ طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت تزامنا مع غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
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وقصف جيش العدو منطقة الأوزاعي والتي شهدت حركة نزوح كثيفة قبيل استهدافها بلحظات.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي منطقة الأوزاعي وذلك منذ توسيع إسرائيل لعدوانها على لبنان يوم 23 أيلول الماضي. 
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