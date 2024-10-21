ليلة دموية تهزّ بيروت.. الضاحية تُقصف والأوزاعي تنزف والجناح تقدم الشهداء

ليلة دموية عاشتها العاصمة بيروت، اليوم الإثنين، وذلك عقب تكثيف العدو الإسرائيلي لهجماته التي طالت 3 مناطق أساسية.



ما هي المناطق التي تم استهدافها؟

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المناطق التي طالها القصف 3 وهي: الضاحية الجنوبية لبيروت بأحيائها المختلفة، الأوزاعي والجناح.

في الضاحية، فإن عدد الغارات حتى الآن تجاوز الـ13، وقد طالت بشكل خاص مناطق حارة حريك، الليلكي، السان تيريز، برج البراجنة، والجاموس.

أما في منطقة الأوزاعي، فقد طال القصف محلة منحدر القارب في اعتداء هو الأول من نوعه منذ توسيع إسرائيل لعدوانها على لبنان يوم 23 أيلول الماضي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

أيضاً، قصف العدو الإسرائيلي منطقة الجناح وتحديداً في محيط مدخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وقد أدى الاعتداء هناك إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 24 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العامة.

حركة "أمل" تنفي اغتيال أي شخصية منها

بدورها، نفت حركة "أمل" في بيان لها، الأنباء التي تحدثت عن استهداف إسرائيلي لأحد مكاتبها بغارة الجناح، مساء الإثنين.

وذكرت الحركة أنه لا صحة لهذه الأنباء، نافية اغتيال أي شخصية من كوادرها.

الجيش الإسرائيلي: لن نستهدف مستشفى الساحل

وبعد الغارات التي نفذها هذا المساء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يستهدف مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو يزعم فيه أن حزب الله بنى أنفاقاً تحت المستشفى وفيها يخزن أموالاً وذهباً.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إسرائيل "تناشد الحكومة اللبنانية ومؤسسات الحكم اللبنانية والمنظمات الدولية بإعادة الأموال التي سُرقت من مواطني لبنان إليهم"، وأضاف: "نحن لن نسمح لحزب الله باستخدام هذه الاموال لأغراضه. لذلك، هناك طائرات لسلاح الجو تستطلع المجمع حاليًا وستواصل متابعته".