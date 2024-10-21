22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين لـ"تطبيق حرفي للقرار 1701": رد إيجابي لبناني والخطوة اللاحقة رهن تجاوب تل أبيب
Lebanon 24
21-10-2024
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": أطلق مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى المنطقة، آموس هوكشتاين، شرارة «التفاوض غير المباشر» بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أول زيارة له إلى بيروت منذ توسع المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» أواخر الشهر الماضي.
Advertisement
وفيما التقى هوكشتاين في بيروت، الاثنين، رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، قالت مصادر لبنانية شاركت في بعض اجتماعات هوكشتاين لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي أتى مع خطة عمل يريد أن يجلب إليها طرفي المواجهة.
وكشفت المصادر أن هوكشتاين تلقى «رد فعل إيجابياً» من لبنان، على أن يستكمل اتصالاته مع الإسرائيليين ليكون في تل أبيب مع نهاية الأسبوع إذا لمس إيجابيات في اتصالاته.
وأكدت المصادر أن هوكشتاين لم يحمل أي شروط إسرائيلية لوقف النار، وأنه - على الأقل - لم يطرح أياً من الشروط التي تم تداولها عن طلب إسرائيل حرية الحركة في الأراضي والأجواء اللبنانية مستقبلاً. وأشارت المصادر إلى أن «الموفد الأميركي رسم مساراً ينتهي بتنفيذ حرفي للقرار 1701، لا تعديله، ووقف دائم لإطلاق النار». وأكدت أن هوكشتاين أبلغ الجميع بأن واشنطن تريد «تنفيذاً حرفياً للقرار وليس تعديله».
وكتبت روزانا بو منصف في " النهار": ليس عبثيا توقيت زيارة هوكشتاين قبل ثلاثة ايام من مؤتمر باريس التي تنظمه فرنسا من اجل دعم لبنان . اذ انه وعلى ضوء اجوبة لبنان ، يمكن ان تتحدد تاليا الكثير من مواقف الدول التي تنتظر ان يتخذ اهل السلطة المعنيون في لبنان القرارات المناسبة من اجل ان تدفع في اتجاه تقديم المساعدات للبنان. وتاليا ما استبق به بري زيارة هوكشتاين من انها الفرصة الاخيرة للادارة الاميركية لايجاد حل وبانه لم يتحدث اطلاقا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وقف النار وصعوبة انتخاب قائد الجيش جوزف عون لحاجته الى تعديل دستوري كما قال، عده مراقبون شروطا في ملعب الدول الضاغطة في هذا الاطار غربيا وعربيا ورفع سقف الاثمان المطلوبة من اجل تحصيل ما يمكن تحصيله في ظل استمرار امتلاك اوراق التعطيل نفسها التي لا غنى عنها قبل ضمان جملة امور للطائفة الشيعية التي باتت امام تحديات كبيرة وهائلة لا مجال لتفصيلها في هذا السياق. فالفرصة الاخيرة هي في اتجاهين باعتبار ان انتظار تسلم لبنان الرئيس الاميركي الجديد في 20 كانون الثاني المقبل يعني حكما الانتظار حتى بداية الصيف على الاقل ان لم يكن اكثر . ولكن يخشى هؤلاء المراقبون ان يهدر بري او من وراءه الفرصة المتاحة لوضع حد لمزيد من الانزلاق اللبناني كما اهدر بالاصالة عن الحزب وعن ايران كذلك الفرص السابقة لوقف النار . وتبعا لذلك فان زيارة هوكشتاين بهذا المعنى قد تهدر كفرصة اخيرة قبل ان يتضح وجود ارادة بانهاء الحرب وتنفيذ استعادة مؤسسات الدولة وهيبتها وسيادتها على خلفية ان مؤتمر باريس قد لا يتكرر بالسهولة النسبية التي يمكن تنظيمه فيها ، فيما لا يزال لبنان في الحرب ولم ينته منها بعد.
يضاف الى ذلك ان الدول الاقليمية والدولية التي كانت تعلمت من عدم التزام لبنان الاصلاحات الاقتصادية واستهانة مسؤوليه بالانهيار المالي وتداعياته من دون اي معالجة حتى الان في ظل عنوان اساسي تختصره دعوة اهل اللبنانيين الى مساعدة انفسهم حتى يساعدهم الخارج ، قد تقف امام التحدي نفسه ، وفق ما اشار اليه هوكشتين، بالرغبة لدى اللبنانيين الذي يختصرهم راهنا الثنائي الشيعي او بري بالنيابة عن الحزب صاحب قرار الحرب والسلم ، اي اذا لم يساعد لبنان نفسه فعبثا استجداء مساعدة الخارج .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
09:41 | 2024-10-21
21/10/2024 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
07:42 | 2024-10-21
21/10/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
09:26 | 2024-10-21
21/10/2024 09:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
08:15 | 2024-10-21
21/10/2024 08:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-10-22
إلى أين يريد أن يصل قاليباف بـ "عاطفته" تجاه لبنان؟
01:53 | 2024-10-22
وزير الثقافة: الدستور اللبناني لا تفسّره الرسائل الأميركية
01:45 | 2024-10-22
خطر انتشار "الكوليرا" بين النازحين "مرتفع جدا" وهذا هو الحل
01:36 | 2024-10-22
وقفة احتجاجية لاهالي بلدة رميش (فيديو)
01:30 | 2024-10-22
جلسة انتخابات اللجان: لا كلام و" التيار" لن يشارك
01:15 | 2024-10-22
عدوان اسرائيل الليلي: رسالة الى بري؟
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 09:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 09:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 09:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24