ابو الغيط من بيروت: لحصول لبنان على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل هجماتها

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تزامنت زيارة الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين مع زيارة يجريها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت، حيث التقى أيضاً الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري، في إطار المساعي المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي. وقال أبو الغيط بعد لقائه بري: «الجامعة تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة».وبعد لقائه ميقاتي، أكد أبو الغيط أن «لدى القيادة اللبنانية، سواء في مجلس النواب أو الحكومة، استعداداً واضحاً وإيجابياً للتفاعل مع الورقة الأميركية، وهناك أمل بأن تتحرك الأمور بشأن لبنان في هذه الأزمة الحادة جداً التي يواجهها». وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية «الإجراءات المتاحة التي يمكن القيام بها دبلوماسياً على النطاق العربي، وأعتقد أننا على وشك التوصل إلى تفاهم في هذا الشأن نخطر به أشقاءنا في العالم العربي».وقال: "القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفياً وفي أسرع وقت، ولا نسمح بالقسوة التي عوملت بها اليونيفيل في جنوب لبنان". وأكد أولويات محددة "أهمها وقف إطلاق النار فوراً وإنتخاب رئيس للبلاد". وقال: "‌‏ضروري أن يحصل لبنان على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل هجماتها. كما نرفض أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية"