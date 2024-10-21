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لبنان

بسبب غارة الأوزاعي.. تغيير مدرج الهبوط في مطار بيروت

Lebanon 24
21-10-2024 | 23:25
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قامت سلطات مطار رفيق الحريري الدولي، ليل الإثنين، بتغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط، بسبب قربه من مكان الغارة التي استهدفت منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم ذكر اسمه: "تم تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بسبب قرب المدرج الرئيس من مكان الغارة التي استهدفت الأوزاعي".
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وشن ليلا طيران العدو الإسرائيلي غارة على منطقة الأوزاعي"، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.



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