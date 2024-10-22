بنت جبيل تنعى شهيدين.. سقطا في الغارات على بيروت

نعت مدينة بنت جبيل الشقيقين الشهيدين رامي وحسين حبيب بزي بعد العثور على جثتهما في موقع الغارة الاسرائيلية قرب مستشفى الحريري، فيما البحث جارٍ عن باقي أفراد العائلة وآخرين من عائلات أخرى تحت المبنى، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement