الغارات الاسرائيلية تتكثف جنوباً.. واستهداف لبلدة الخيام

ينفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متعددة على بلدة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

الى ذلك، يقوم الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا.

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وأغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة الشعيتية والمعلومات تشير الى إصابات بشرية.

واستهدفت مسيّرة معادية المنطقة الواقعة بين السكسكية والصرفند.

وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور عن تعرض اطراف بلدتي عيتا الشعب والقوزح صباحًا لنيران رشاشات جيش العدو التي استهدفت ايضا الاحراج المتاخمة للحدود الدولية.

كما أغار الطيران الحربي المعادي صباحا، على بلدة يحمر الشقيف مستهدفا غرب البلدة.



وكان العدو أغار ليلا على البلدة مرتين، بالاضافة الى غارة على بلدة ارنون.



وفجرًا استُهدفت بلدات عيتا الشعب، رامية، الناقورة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة والبستان بقصف مدفعي عنيف.



وقبيل منتصف الليل اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل :عين بعال، معركة، جناتا،عين المزراب، صفد البطيخ، حانين، عيتا الشعب، الحوش وصديقين وعلى البساتين المحيطة لبلدة البرج الشمالي قضاء صور .



اشارة الى ان طيلة الليل الفائت وحتى الصباح حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.



من جهة اخرى عملت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي بالتعاون مع وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور على ازالة الردم و الانقاض من الشوارع التي قطعت من جراء الغارات المعادية وبخاصة قرب مبنى "صوت الفرح" حيث دمر العدو مركز "القرض الحسن".



كما نعت مدينة بنت جبيل اكثر من عشرة شهداء من ال بزي استشهدوا ليلًا في الغارة على مبنى قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت.



اما لجهة حركة النزوح فإنها في ازدياد وتُلاحظ حالات النزوح المتكرر من منطقة الى أخرى بسبب التهديدات الاسرائيلية التي تزيد الازمة ازمة اخرى.