بصواريخ نوعية... هذا ما استهدفه "حزب الله" صباح اليوم

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كما أعلن أنه قصف صباح يوم الثلاثاء قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية. أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية صباح يوم الثلاثاء قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".كما أعلن أنه قصف صباح يوم الثلاثاء قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 07:50 من صباح اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.