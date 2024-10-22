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لبنان

بصواريخ نوعية... هذا ما استهدفه "حزب الله" صباح اليوم

Lebanon 24
22-10-2024 | 00:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية صباح يوم الثلاثاء قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".
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كما أعلن أنه قصف صباح يوم الثلاثاء قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.
 
 
الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 07:50 من صباح اليوم قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية. 
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