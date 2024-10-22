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لبنان

عدوان اسرائيل الليلي: رسالة الى بري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-10-2024 | 01:15
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توقفت مصادر مطلعة عند بعض الاعتداءات التي قامت بها اسرائيل ليل امس، وابرزها تهديد "مستشفى الساحل" الذي يتولى ادارته في كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة. كما ان الاستهدافات تركزت ايضا على مناطق نفوذ اساسي لـ"حركة امل" في الجناح، وهذا الامر يوحي بأنه قد تكون هناك رسائل يراد ايصالها الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقائه مع الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين.
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وتشير المصادر إلى أن الضغط على الرئيس بري قد يستمر بأشكال مختلفة خصوصا ان الاهداف العسكرية انتهت وان المفاوض بإسم "حزب الله" اليوم هو بري نفسه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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