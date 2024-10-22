24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة انتخابات اللجان: لا كلام و" التيار" لن يشارك
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-10-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر نيابي ان الجلسة النيابية المخصصة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية التي ستعقد اليوم سيمنع خلالها الكلام من خارج موضوع الجلسة بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما وصلته معلومات عن أن عددا من النواب سيطلبون الكلام في بداية الجلسة في ملفات الساعة.
Advertisement
وأشار المصدر الى أنه من المكن أن يخرج عدد كبير من النواب من الجلسة إذا لم يسمح لهم بالكلام، عندها ربما تفقد الجلسة النصاب ويرفعها الرئيس بري من دون أن يتم إنتخاب أعضاء هيئة المجلس . المصدر ختم بالقول أنه ليس من المستبعد أن تصدر بعد حين مذكرة عن أمانة سر المجلس بإبقاء الحال كما كان عليه على غرار ما حصل في السابق "أيام وباء كورونا".
وفي المعلومات ايضا ان "التيار الوطني الحر" كان يتجه الى خوض معركة لاستبدال 3 نواب خرجوا من تكتل "لبنان القوي" ويشغلون مواقع في لجنتين وهيئة مكتب المجلس بنواب حزبيين ، وهم: النائب آلان عون (أمين سر هيئة المكتب)، والنائب إبراهيم كنعان (رئيس لجنة المال والموازنة)، والنائب سيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة). الا أن التكتل عقد اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل في وقت متأخر من ليل أمس، وخلص إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في جلسة اليوم، استجابة لرغبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسة هادئة وإبقاء الأمر على ما هو عليه، منعاً لأي توتر في البرلمان في هذا التوقيت.
وقال مصدر في" التيار" ان نواب التكتل لن يحضروا الجلسة كي لا يصادقوا على التجديد للنواب الـ 3 الخارجين من الحزب وإعطائهم ما ليس لهم، وفي الوقت نفسه لن يعمدوا إلى الدخول في معركة احتراماً لوضع البلد".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
09:41 | 2024-10-21
21/10/2024 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
07:42 | 2024-10-21
21/10/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
09:26 | 2024-10-21
21/10/2024 09:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن جوازات السفر.. بيانٌ من الأمن العام
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن جوازات السفر.. بيانٌ من الأمن العام
11:04 | 2024-10-21
21/10/2024 11:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
Lebanon 24
قرب أحد الفنادق... طائرة إسرائيليّة استهدفت سيارة شاهدوا الصور
08:15 | 2024-10-21
21/10/2024 08:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-10-22
هوكشتاين يجسّ النبض.. تمرير الوقت قبل الرد على ايران
03:52 | 2024-10-22
تفجير ذخائر في النبطية.. هذا ما اعلنه الجيش
03:50 | 2024-10-22
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية وبيان يكشف التفاصيل
03:45 | 2024-10-22
حصيلة جديدة لغارة العدو الإسرائيلي على محيط مستشفى الحريري.. اليكم ارقام وزارة الصحة
03:43 | 2024-10-22
مؤتمر صحافي لحزب الله بعد ظهر اليوم
03:40 | 2024-10-22
شهيدان وجريح جراء الغارة على منزل في انصار ليلا
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 11:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 11:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 11:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24