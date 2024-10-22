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لبنان

جلسة انتخابات اللجان: لا كلام و" التيار" لن يشارك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-10-2024 | 01:30
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قال مصدر نيابي ان الجلسة النيابية المخصصة لإنتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية التي ستعقد اليوم سيمنع خلالها الكلام من خارج موضوع الجلسة بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما وصلته معلومات عن أن عددا من النواب سيطلبون الكلام في بداية الجلسة في ملفات الساعة.
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 وأشار المصدر الى أنه من المكن أن يخرج عدد كبير من النواب من الجلسة إذا لم يسمح لهم بالكلام، عندها ربما تفقد الجلسة النصاب ويرفعها الرئيس بري من دون أن يتم إنتخاب أعضاء هيئة المجلس . المصدر ختم بالقول أنه ليس من المستبعد أن تصدر بعد حين مذكرة عن أمانة سر المجلس بإبقاء الحال كما كان عليه على غرار ما حصل في السابق "أيام وباء كورونا".
وفي المعلومات ايضا ان "التيار الوطني الحر" كان يتجه الى خوض معركة لاستبدال  3  نواب خرجوا من تكتل "لبنان القوي" ويشغلون مواقع في لجنتين وهيئة مكتب المجلس بنواب حزبيين ، وهم: النائب آلان عون (أمين سر هيئة المكتب)، والنائب إبراهيم كنعان (رئيس لجنة المال والموازنة)، والنائب سيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة). الا أن التكتل عقد اجتماعاً برئاسة النائب جبران باسيل في وقت متأخر من ليل أمس، وخلص إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في جلسة اليوم، استجابة لرغبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسة هادئة وإبقاء الأمر على ما هو عليه، منعاً لأي توتر في البرلمان في هذا التوقيت.
وقال مصدر في" التيار" ان نواب التكتل لن يحضروا الجلسة كي لا يصادقوا على التجديد للنواب الـ 3 الخارجين من الحزب وإعطائهم ما ليس لهم، وفي الوقت نفسه لن يعمدوا إلى الدخول في معركة احتراماً لوضع البلد".



المصدر: لبنان 24

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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