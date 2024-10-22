ماذا يعني استهداف القرض الحسن؟

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قالت مصادر معنية بالقطاع المالي لـ"لبنان24" إن إستهداف إسرائيل لمراكز مؤسسة القرض الحسن في لبنان يعني أن هناك نيّة لضرب مدخرات الكثير من اللبنانيين الموجودة خارج القطاع المصرفي وتحديداً على شكل ذهب.وذكرت المصادر ان إسرائيل تسعى وبـ"أسلوب شيطاني" إلى استهداف الذهب الخاص بالمودعين لدى القرض الحسن، ما يعني "نسف آخر ملاذ آمن للبنانيين" الذين استثمروا أموالهم في "المعدن الأصفر" خلال الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.واعتبرت المصادر أنّ الغاية أيضاً من ضرب القرض الحسن هو جعل بيئة "حزب الله" تنتفض عليه إن حصلت خسائر مالية، وهذا مُخطط بدأ عام 2006 خلال حرب تمّوز لكنه فشلَ تماماً.إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على أعمال "القرض الحسن" لـ"لبنان24" إن جميع الموجودات الخاصة بالناس تم تخزينها في أماكن آمنة جداً، مشيرة إلى أن المؤسسة التي خسرت العديد من فروعها عام 2006، استطاعت التوسع مجدداً وإعادة كافة الحقوق لأصحابها آنذاك.وتزامناً مع هذا الأمر، عمد مواطنون ليل الأحد - الإثنين، للإتصال بالعديد من المسؤولين بالقرض الحسن للاطمئنان على ذهبهم، فقيل لهم إن كل الموجودات بأمان.