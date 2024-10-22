نازحون يرفضون "مراكز الإيواء"

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عُلم أن بعض النازحين الذين يمكثون على الطرقات في بيروت، رفضوا طلب العديد من الجهات المعنية نقلهم إلى مراكز إيواء لأسباب غير معروفة.في غضون ذلك، بادرت الجهات المسؤولة عن متابعة ملف النازحين ومراكزهم إلى إنشاء حمامات عمومية في بيروت مع تجهيزها بكافة المستلزمات المطلوبة وذلك بعد ورود شكاوى عديدة وكثيرة عن تعرض النازحين الذين يبيتون في العراء لممارسات غير إنسانية من قبل أصحاب مبانٍ في محيط نزوحهم.