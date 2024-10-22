Advertisement

لبنان

نازحون يرفضون "مراكز الإيواء"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1266370-638651844322402867.jpg
Doc-P-1266370-638651844322402867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أن بعض النازحين الذين يمكثون على الطرقات في بيروت، رفضوا طلب العديد من الجهات المعنية نقلهم إلى مراكز إيواء لأسباب غير معروفة.
في غضون ذلك، بادرت الجهات المسؤولة عن متابعة ملف النازحين ومراكزهم إلى إنشاء حمامات عمومية في بيروت مع تجهيزها بكافة المستلزمات المطلوبة وذلك بعد ورود شكاوى عديدة وكثيرة عن تعرض النازحين الذين يبيتون في العراء لممارسات غير إنسانية من قبل أصحاب مبانٍ في محيط نزوحهم.
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2024-10-22
05:35 | 2024-10-22
05:34 | 2024-10-22
05:30 | 2024-10-22
05:23 | 2024-10-22
05:20 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24