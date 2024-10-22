إرتفاع ملحوظ بعمليّات حزب الله

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زاد "حزب الله" من وتيرة عمليّاته في الأيّام الأخيرة، إنّ من حيث إستهداف تجمّعات جيش العدوّ الإسرائيليّ داخل البلدات اللبنانيّة الجنوبيّة والمستوطنات، او بإطلاق رشقات صاروخيّة ومسيّرات تجاه أهداف ومستعمرات داخل فلسطين المحتلة.وقد ارتفع عدد بيانات "الحزب" في اليوم الواحد إلى أكثر من 30، في إشارة إلى البدء باستراتيجيّة "إيلام العدوّ" التي أعلن عنها الشيخ نعيم قاسم، بهدف تهجير أكبر عددٍ من الإسرائيليين من منازلهم، وقتل وجرح أفراد الجيش الإسرائيليّ، كيّ تزيد الضغوط على بنيامين نتنياهو ويقتنع بضرورة وقف إطلاق النار والحرب.