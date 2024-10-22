ارتفاع في اسعار المحروقات.. ماذا عن سعر المازوت؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 الاف ليرة وقارورة الغاز 27 ألف ليرة، فيما تراجع سعر المازوت الف ليرة، وأصبحت الأسعار كالتالي:البنزين 95 أوكتان: 1.475.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.515.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.340.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.013.000 ليرة لبنانية