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لبنان
ارتفاع في اسعار المحروقات.. ماذا عن سعر المازوت؟
Lebanon 24
22-10-2024
|
02:12
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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4 الاف ليرة وقارورة الغاز 27 ألف ليرة، فيما تراجع سعر المازوت الف ليرة، وأصبحت الأسعار كالتالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.475.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.515.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.340.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.013.000 ليرة لبنانية
لبنان
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