وزير فرنسي يُحذر من حرب أهلية وشيكة في لبنان

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أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس الاثنين، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل "ضرورة لأمننا الجماعي"، محذراً من انهيار هذا البلد ومن خطر اندلاع "حرب أهلية وشيكة" فيه.وقال في تصريح لقناة "إل سي إي" التلفزيونية: "إن موقفنا، في الوقت الراهن، قائم خصوصاً على تخوف من حرب أهلية وشيكة في لبنان"، وفق فرانس برس.كما دعّم تحذيره بالإشارة إلى المجتمعات النازحة و"الديناميات القوية جداً بين المذاهب" و"إضعاف حزب الله الذي هو نبأ سار، لن نقول عكس ذلك"، بحسب قوله، مضيفاً: "ترون بالفعل أن لبنان يمكن أن ينهار بعد أكثر".اليونيفيلوفي ما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أعرب لوكورنو عن أسفه "لعدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي على الدوام التدابير الأمنية اللازمة في عملياته".كذلك أردف أنه "من الواضح أن حزب الله يستخدم وحدات اليونيفيل غطاء في عملياته"، لكنه ذكّر بأن مواقع هذه القوة "تعرضت لاستهداف مباشر" من جانب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.مؤتمر باريسيشار إلى أنه إلى جانب القضايا الإنسانية، يهدف المؤتمر الدولي حول لبنان المقرر عقده الخميس في باريس إلى منح الجيش اللبناني الوسائل اللازمة "لضمان سيادة لبنان"، لا سيما إلى الجنوب من نهر الليطاني، المنطقة التي لم ينسحب منها حزب الله على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. (سكاي نيوز)