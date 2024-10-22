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لبنان

لتسديد مستحقات مصابي عدوان "البيجرز"... نقابة أصحاب المستشفيات ثمنت مبادرة وزير الصحة

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:37
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نوهت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان، "بالجهود التي يبذلها وزير الصحة فراس الأبيض لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان، وعمله الحثيث من اجل مساعدة المستشفيات على الاستمرار في القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة، مثمنة "مبادرته في ايجاد آلية سريعة لتسديد المستحقات العائدة للمصابين من عدوان الـ Pagers وتأمين الاموال اللازمة لها، بحيث تم تسديد قسم منها للمستشفيات كما سيصار خلال هذا الاسبوع الى تسديد قسم آخر".
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وتقدمت من "المستشفيات بكوادرها كافة الادارية، الطبية، التمريضية والفنية بالشكر والامتنان لما يبذلونه في هذه الاوقات الحرجة علما ان هذا ليس بجديد عليهم".
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