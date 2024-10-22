دبوق وشرف الدين تفقدا اذاعة "صوت الفرح" وتأكيد استمرار التغطية عبر موقعها الالكتروني

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تفقّد رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق والمدير العام لإذاعة وموقع "صوت الفرح" علوان شرف الدين بحضور عضو قيادة اقليم جبل عامل في "حركة أمل" الدكتور قاسم زين، بناية "صوت الفرح" التي استُهدفت فجراً بغارة معادية دمرت الطابق الأول من المبنى.وأشار شرف الدين الى أن "العدو استهدف مبنى سكنيًا فيه حوالى 24 وحدة سكنية ومحال تجارية، بالاضافة الى مقر المؤسسة الإعلامية "صوت الفرح" الحاضرة مند 35 عامًا. وطمأن المستمعين وأسرة الإذاعة الى سلامة المؤسسة وأفرادها الذين أخلوا المكان بعد التحذير الأخير، فيما لا يخلو الأمر من بعض الأضرار. ولفت الى أن "بث إذاعة صوت الفرح انقطع نهائياً جراء الغارة"، مؤكداً "استمرار التغطية الإخبارية عبر الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي"، آملاً أن "يعود البث في القريب العاجل".وفي الختام أكّد شرف الدين "صمود أبناء المدينة" .