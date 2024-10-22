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لبنان

العاملون في المستشفيات الحكومية ناشدوا المجتمع الدولي

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:54
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اعتبرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان، انه  "منذ عام مازالت اسرائيل تمعن في الاعتداءات الهمجية على لبنان لم ترحم فيها البشر ولا الحجر ،ومنها الاعتداءات الشبه اليومية على الطواقم الاسعافية والصحية ، والاعتداءات المباشرة على المستشفيات الحكومية والخاصة، ونذكر منها الاعتداءات على مستشفيات ميس الجبل، مرجعيون ، بنت جبيل ، تبنين،  بعلبك، الشهيد صلاح غندور ، والشهيد راغب حرب وغيرها، وآخرها تهديدها المباشر لمستشفى الساحل الجامعي في الضاحية تمهيدا لضربه، وكما تم الاعتداء على مستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي الحكومي وعلى المنطقة المحيطة به في الجناح ، وارتكاب مجزرة في حق  المواطنين والنازحين" .
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وناشدت  "المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية الضغط على العدو الصهيوني للوقف الفوري للاعتداءات الهمجية على المراكز الصحية والطواقم الاسعافية ، وايقاف المجازر اليومية في حق أهلنا ومجتمعنا". 

ختمت: " لا يسعنا امام هذا الواقع الاليم الذي نعيشه، الا ان ندعو الله ان ينتهي هذا المسلسل الدموي اليومي في حق بلدنا وشعبنا، ونسأل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين".
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