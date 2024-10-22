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لبنان
كاتس: التطبيع مع السعودية قد يفتح الأبواب للبنان
Lebanon 24
22-10-2024
|
03:26
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ادعى وزير خارجية العدو الإسرائلي يسرائيل كاتس اليوم إنه من الممكن أن يصبح لبنان جزءا من دائرة التطبيع مع إسرائيل، إذا ما تم تحقيق التطبيع مع المملكة العربية السعودية، بحسب "روسيا اليوم".
وقال لنظيره الإيطالي أنطونيو تياني: "إن إسرائيل معنية في أن تكون اليونيفيل جزءا من اليوم التالي للحرب في لبنان، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر فعالية وأن يعملوا ضد حزب الله"، وفق تعبيره.
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من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي: "إن هناك ألف جندي إيطالي في اليونيفيل وقد قدموا عدة مرات تقارير حول الوضع الإشكالي في جنوب لبنان إلى الأمم المتحدة في نيويورك، لكننا لن نفعل أي شيء حيال ذلك، ونحن نتفق على أن تفويض اليونيفيل يجب أن يتغير وأن يكون لها صلاحيات تنفيذية فعالة".
من جهة أخرى، أكد تياني لكاتس أن "بلاده لن تعترف بالدولة الفلسطينية دون اتفاق مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم ليس له أي معنى حيث أن حماس بالنسبة لنا منظمة إرهابية ونحن لا نتواصل معها".
وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، فإنه "من المقرر أن يلتقي كاتس أيضا في روما، وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي".
كما سيلتقي في الفاتيكان غدا الأربعاء، البابا فرانسيس برفقة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.
لبنان
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