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لبنان

كلاس اتصل برئيس نادي "منارة جبل عامل" معزيا باستشهاد امين السر حسن كوثراني

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:31
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اتصل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، برئيس "نادي منارة جبل عامل" محمد كوثراني، معزياً باستشهاد امين سر النادي عضو الاتحاد اللبناني لكرة اليد ومدرب منتخب السيدات في الميني فوتبول حسن كوثراني، "الذي استشهد بغارة اسرائيلية مجرمة على بلدة المروانية في جنوب لبنان".
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وقال كلاس: "الشهيد البطل كان نموذجًا في العمل الرياضي، الإداري والفني والتنظيمي والتربوي والأكاديمي، وهو خسارة لناديه والاتحادات التي عمل معها وللرياضة الوطنية ككل".

 
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