انذار إسرائيلي عاجل إلى سكان منطقة الحوش: أخلوا منازلكم فورا

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان



🔸جيش الدفاع بصدد العمل داخل بلدتكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها.



🔸كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية… pic.twitter.com/GMd7ixVo9S — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024 Advertisement

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان بالإخلاء فورا.وقال: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي ان الجيش بصدد العمل داخل بلدتكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها."وحذر من ان كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر، بحسب قوله.