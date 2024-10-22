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لبنان

انذار إسرائيلي عاجل إلى سكان منطقة الحوش: أخلوا منازلكم فورا

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:38
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أنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقة الحوش في جنوب لبنان بالإخلاء فورا.

وقال: "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي ان الجيش بصدد العمل داخل بلدتكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه خارج البلدة لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عنها."

وحذر من ان كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر، بحسب قوله.

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