شهيدان وجريح جراء الغارة على منزل في انصار ليلا

تعرضت بلدة انصار ليلا الى عدوان جوي اسرائيلي أدى الى سقوط شهيدين وجرح اخر اثر استهداف منزل في الحي الجنوبي للبلدة مما ادى الى تدميره، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وعملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية على انتشال جثمان شهيد ، فيما يتواصل العمل لسحب الجثمان الاخر.

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