مؤتمر صحافي لحزب الله بعد ظهر اليوم

اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، ان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف يعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم الثلاثاء 22-10-2024 عند الساعة 02:00 بعد الظهر في روضة الحوراء زينب (ع) – الغبيري.

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