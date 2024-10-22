Advertisement

لبنان

مؤتمر صحافي لحزب الله بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1266434-638651907394240808.jpeg
Doc-P-1266434-638651907394240808.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، ان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف يعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم الثلاثاء 22-10-2024 عند الساعة 02:00 بعد الظهر في روضة الحوراء زينب (ع) – الغبيري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" عصر اليوم
lebanon 24
22/10/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي لوزير الأشغال اليوم
lebanon 24
22/10/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي للابيض اليوم
lebanon 24
22/10/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي لوزير الصحة عصر اليوم
lebanon 24
22/10/2024 12:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر

صحافي

اليوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2024-10-22
05:35 | 2024-10-22
05:34 | 2024-10-22
05:30 | 2024-10-22
05:23 | 2024-10-22
05:20 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24