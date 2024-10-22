بيان عن نقابة المستشفيات فغي لبنان.. هذا ما جاء غيه

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أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:"ان نقابة المستشفيات في لبنان اذ تقدر الجهود التي يبذلها معالي وزير الصحة الدكتور فراس ابيض لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وعمله الحثيث من اجل مساعدة المستشفيات على الاستمرار في القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة، تثمن مبادرته في ايجاد آلية سريعة لتسديد المستحقات العائدة للمصابين من عدوان الـ Pagers وتأمين الاموال اللازمة لها بحيث تم تسديد قسم منها للمستشفيات كما سيصار خلال هذا الاسبوع الى تسديد قسم اخر".وتقدمت النقابة من المستشفيات بكافة كوادرها الادارية، الطبية، التمريضية والفنية بالشكر والامتنان لما يبذلونه في هذه الاوقات الحرجة علما ان هذا ليس بجديد عليهم.