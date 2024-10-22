المرتضى: في الزمن الصعب وحدهم الكبار يثبتون

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ردّ وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في بيان على ما اسماه "شاشة مصنع التفاهة" وقال: "كان طبيعيًّا جدًّا أن ينزعج العدو الإسرائيلي من مواقفنا المناهضة لعدوانه المجرم، كما كان طبيعيًّا أيضًا أن "تحبلَ" هناك، في الأرض المحتلّة، وتلد هنا في شاشة "مصنع التفاهة"، فشهاب الدين وأخوه عائلة حقدٍ واحدة. (ونُحيل القرّاء هنا الى بيت الشعر الشهير عن شهاب الدين وأخيه الذي يُضرب في المفاضلة بين سيّئين ويصحّ أيضاً بمعرض الكلام عن عدوٍّ وعميله)."تابع: "قلنا للبنانيين: حافظوا على وحدتكم الوطنية واحموا بعضُكم بعضًا، فامتعضت شاشة "مصنع التفاهة" التي "ماركتها المسجّلة" هي الفتنة والدعوة إلى التقسيم الذي لا يخدم سوى إسرائيل، الكيان العنصري المناقض لجوهر لبنان".أضاف: "قلنا: إنَّ أقدام المقاومين تُشرّف الشرف، فاحتدمت شاشة "مصنع التفاهة" غيظًا، لأنّ رأسَ الشرف عندها سرقةُ المال العام بشهادة الأحكام القضائية المبرمة، التي لا خطأ فيها طبعًا".تابع: "تماهت شاشة "مصنع التفاهة" مع مجرمي الحرب الصهاينة في الخطاب التحريضي ضد وزير الثقافة، بدل أن تتماهى مع أبناء شعبها الذي يتعرّض لأبشع المجازر، فلم يتحرّك فيها إلا ّأحقادها التي "تمرمرها" من زمان".وقال: "شاشة مصنع التفاهة لا هاجس عندها إلاّ "باربي" و"الأقدام" و"أفيخاي". ومرارتها تنفطر وتزداد مرًّا على مرٍّ، لأنّ وزير الثقافة أجهض في العام الفائت مسعى الترويج للشذوذ الذي التزمت شاشة "مصنعُ التفاهة" وكالة تسويقه، ولأنّ وزير الثقافة ناهض الفتنة بين اللبنانيين التي تعهّدت شاشة "مصنع التفاهة" نشرَها".أضاف: "شاشة مصنعُ التفاهة تُحرّض على وزير الثقافة مثلما تُحرّض اللبنانيين بعضهم على بعض، ولا سيما المضيفين على إخوتهم الضيوف والعدو على مؤسساتنا، وتعمل على بثّ الوهن واليأس في القلوب؛ وهذا في شكله وأساسه خدمة خالصة للعدوان، خدمة من النوع الذي كان وما برح يستدعي من اصحاب الاختصاص الوظيفي التصدّي لها تفعيلاً لدورهم وواجباتهم".تابع: "في الزمن الصعب، وحدهم الكبار يثبتون. أما صغار النفوس والشاشات ومنهم شاشة "مصنع التفاهة"... فقد أطلقوا أحقادهم وسيطلقون أكثر، إذا أومأ لهم مشغلوهم".ختم: "لكن بعد اليوم لا حاجة بنا إلى أيّ تعليق، لأنّ بناء الوطن يكون في مصنع البطولة، هناك عند الحدود بأيدي المقاومين الثابتين، ولن تبدّل شاشة "مصنع التفاهة" فيه تبديلا".