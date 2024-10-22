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لبنان

رياح ناشطة وأجواء باردة ليلا... اليكم طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:54
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،صافيا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،   يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية،  حتى يوم الجمعة حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
صاف مع انخفاض بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل، مع رياح ناشطة والتي تشتد أحيانا لتصل لحدود ال (50 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، كما تكون الأجواء باردة خلال الليل مع نسبة رطوبة منخفضة.
الأربعاء:  
صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها، مع نسبة رطوبة منخفضة.
الجمعة:
قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة سرعتها بين 25 و 50 كم/س.
-الانقشاع: جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 25 و 45 %.

-حال البحر: هائج، يتخطى ارتفاع الموج ال 1.5 متر، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,50
-ساعة غروب الشمس: 17,55
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