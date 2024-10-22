بعد عدم إكتمال النصاب... هذا ما تقرّر بشأن هيئة المكتب واللجان النيابية

بعد عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة عامة لمجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية، صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب بيان، جاء فيه أنّه تقرّر إعتبار هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين.

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