Advertisement

لبنان

سلوم: تهديد المستشفيات منافٍ لشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدوليّة

Lebanon 24
22-10-2024 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1266492-638651972724629317.jpg
Doc-P-1266492-638651972724629317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم أن "التعرّض او تهديد المستشفيات وكل المرافق الصحيّة هو منافٍ لشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدوليّة".

وأضاف في تصريح أن "عضو لجنة الصحة النيابيّة النائب الدكتور فادي علامة احد اصحاب مستشفى الساحل وما يمثّله من قيم وطنيّة وإنسانيّة وبرلمانيّة، هو ضمانة للقطاع الصحّي وتحييده، وبعيد كل البعد من ما سيق في الامس بحقّ مستشفاه ومسيرته الصحيّة".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2024-10-22
07:30 | 2024-10-22
07:30 | 2024-10-22
07:27 | 2024-10-22
07:24 | 2024-10-22
07:11 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24