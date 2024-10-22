سلوم: تهديد المستشفيات منافٍ لشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدوليّة

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اعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم أن "التعرّض او تهديد المستشفيات وكل المرافق الصحيّة هو منافٍ لشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدوليّة".وأضاف في تصريح أن "عضو لجنة الصحة النيابيّة النائب الدكتور فادي علامة احد اصحاب مستشفى الساحل وما يمثّله من قيم وطنيّة وإنسانيّة وبرلمانيّة، هو ضمانة للقطاع الصحّي وتحييده، وبعيد كل البعد من ما سيق في الامس بحقّ مستشفاه ومسيرته الصحيّة".