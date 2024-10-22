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لبنان

إصابات في صفوف المدنيين... غارة إسرائيليّة تستهدف حيّ كسار زعتر

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:08
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة استهدفت حيّ كسار زعتر في مدينة النبطية.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، هناك إصابات في صفوف المدنيين.
 
 
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