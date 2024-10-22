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لبنان

الابيض يتسلّم بعد الظهر 33 طناً من الادوية كهبة من الهند

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:29
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يسلم سفير الهند محمد نور الرحمن شيخ وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض 33 طناً من الأدوية،  كهبة من حكومة الهند وشعبها إلى حكومة لبنان وشعبه.

ويتم التسليم عند الرابعة بعد ظهر اليوم، في واجهة البيال البحرية، بجانب Seaside Arena، بيروت.
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