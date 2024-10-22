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لبنان

إستهداف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة... إليكم ما أعلنه "الحزب"

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:34
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف دبابة ميركافا عند أطراف بلدة العديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".
 
 
 
كما أفاد "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في خلة العساكر غرب بلدة العديسة بصلية صاروخية".
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