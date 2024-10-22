إستهداف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة... إليكم ما أعلنه "الحزب"

كما أفاد "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في خلة العساكر غرب بلدة العديسة بصلية صاروخية".

Advertisement

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف دبابة ميركافا عند أطراف بلدة العديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".