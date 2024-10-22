وصول الطائرة السعودية الإغاثية العاشرة

اعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان "وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره إلى مطار بيروت، وعلى متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية والطبية و حليب الاطفال. وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و والمحن ".

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