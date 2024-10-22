مؤتمر صحافي لوزير الصحة بعد ظهر اليوم

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يعقد وزير الصحة العامة فراس الابيض مؤتمرا صحافياً الرابعة بعد ظهر اليوم، في المستودع المستحدث في البيال - الواجهة البحرية لبيروت، يطلق خلاله تقريرًا مفصلاً لتوزيع المساعدات والهبات الطبية التي تلقتها وزارة الصحة العامة حتى اليوم من الدول الشقيقة والصديقة على مراكز الرعاية الصحية الأولية.وسيعرض الأبيض ما تم توزيعه والجهات التي استلمت هذه المساعدات والتوزع الجغرافي لها على الأراضي اللبنانية كافة بالتفاصيل حرصًا على الشفافية وحسن الإدارة وضمان عدالة التوزيع على المستشفيات والمراكز الصحية المربوطة بمراكز الايواء والجمعيات الإسعافية.