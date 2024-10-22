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لبنان
فريد البستاني يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
Lebanon 24
22-10-2024
|
06:49
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توجه رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية النائب فريد البستاني الى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال:" انه في وسط الدمار والخراب والمجازر التي يواجهها لبنان، لا بد من التفكير والتخطيط والعمل على ان نكون جاهزين لليوم الذي يلي الحرب".
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اضاف:" ان مآسي الحرب تزيد من معاناة اللبنانيين الذين كانوا يرزحون تحت وطأة ازمة اقتصادية غير مسبوقة وفراغ رئاسي يكربج عمل المؤسسات" .
واكد انه "من واجباتنا كمسؤولين ان نعمل للمستقبل حتى في ظل أقسى الظروف، لأن لبنان لا بد أن يعود وينهض".
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