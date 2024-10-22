فجر اليوم... إلقاء قنبلة وإطلاق نار على أحد المكاتب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم ورموا قنبلة على مكتب في محلة الريجي - القبة في طرابلس، ما تسبّب بتضرّر سيارة رباعية الدفع وبعض الممتلكات، من دون وقوع إصابات.

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