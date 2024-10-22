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لبنان

نقل أحد الموقوفين إلى المستشفى... أُصيب بعدّة طعنات سكين

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نقل الموقوف م.س إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ، نتيجة إصابته بعدّة طعنات.
 
 
وبحسب المعلومات، قام الموقوف بطعن نفسه عدّة مرّات بسكين احتجاجاً على عدم نقله إلى سجن آخر.
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