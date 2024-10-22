نقل أحد الموقوفين إلى المستشفى... أُصيب بعدّة طعنات سكين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نقل الموقوف م.س إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ، نتيجة إصابته بعدّة طعنات.

وبحسب المعلومات، قام الموقوف بطعن نفسه عدّة مرّات بسكين احتجاجاً على عدم نقله إلى سجن آخر.