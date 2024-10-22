Advertisement

لبنان

مفتي عكار مثل المفتي دريان في عزاء معاون أول في الجيش بالدبابية

Lebanon 24
22-10-2024 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1266526-638652025117714129.png
Doc-P-1266526-638652025117714129.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 افاد المكتب الإعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد زكريا في بيان ان "مفتي عكار مثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ القاضي الدكتور عبداللطيف دريان في عزاء  المعاون أول في الجيش الشهيد طارق عقل صبحة في بلدة الدبابية".
Advertisement

وكان الشهيد طارق عقل صبحة  قد استشهد بالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2024-10-22
09:21 | 2024-10-22
09:19 | 2024-10-22
09:04 | 2024-10-22
09:01 | 2024-10-22
09:00 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24