مفتي عكار مثل المفتي دريان في عزاء معاون أول في الجيش بالدبابية

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افاد المكتب الإعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد زكريا في بيان ان "مفتي عكار مثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ القاضي الدكتور عبداللطيف دريان في عزاء المعاون أول في الجيش الشهيد طارق عقل صبحة في بلدة الدبابية".وكان الشهيد طارق عقل صبحة قد استشهد بالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.