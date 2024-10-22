بالصورة... إنذار عاجل من العدوّ الإسرائيليّ لسكان الضاحية الجنوبيّة

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنييْن المحدديْن في الخريطة المرفقة وتلك المجاورة لها في الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/ymNUBuPr0U