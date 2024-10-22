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لبنان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال: لتوفير مستلزمات صمود النازحين

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:11
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 حيا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" في بيان، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي ولجنة الطوارئ وخلية الأزمة برئاسة كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب "صمود المقاومين والمدافعين عن أرضهم ودماء الشهداء"، وتقدم بأحر التعازي "من قيادة الجيش وأهالي الشهداء باستهداف عدد من أفرادها ومن والدفاع المدني والهيئات الإسعافية التي تقوم بواجباتها الإنسانية"، ودان "الهمجية الصهيونية للقصف العدواني الذي يُمارس على امتداد الوطن وأيضاً في غزة وجباليا"، مستهجنا "تعزيز تهديدات العدو بقصف المستشفيات ومراكز الإيواء والتجمعات السكنية الآمنة".
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وجدد الاتحاد في إطار الصمود الشعبي مطالبته "الحكومة وأجهزتها وهيئة الطوارئ وهيئة الإغاثة وكل الوزارات المعنية بالتحرك السريع لتوزيع المواد الغذائية والفرش والحرامات وتأمين الإيواء بشكل لائق للنازحين، بدلا من تركهم في العراء لمواجهة مصيرهم، فإن لم يموتوا قتلاً بالعدوان الصهيوني سيموتون بردا وجوعا، بينما المواد الغذائية مكدسة في المستودعات".

وحذر الإتحاد من "الاستنسابية والتعامل بمكيالين مع النازحين، لا سيما ما يحكى عن موضوع القمح والطحين المفترض تسليمه في بضعة أيام كمساعدات وليس توزيعا للمغانم والتحاصص كما جرى سابقا في جائحة كورونا على المحظين من أصحاب المطاحن وكارتيل الأفران"، داعيا الى "الإسراع في توزيع الحصص الغذائية وغيرها على النازحين في المنازل والصامدين في بيوتهم دون تلكؤ وإبطاء".
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