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لبنان

الجميّل: بقاء مخفر الدرك في رميش يمثل آخر حضور للدولة اللبنانية في تلك المنطقة الحدودية

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:27
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بعد نداء الاستغاثة الذي اطلقه أهالي بلدة رميش، رفضاً لقرار إخلاء مخفر الدرك في البلدة، اجرى الرئيس أمين الجميّل اتصالاً هاتفياً بقائد الدرك العميد ربيع مجاعص، شدد في خلاله على أهمية حضور الدولة اللبنانية بأجهزتها الامنية في المناطق الجنوبية التي تتعرض لاعتداءات غير مسبوقة في هذه المرحلة الوجودية التي تمر بها البلاد.
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واعتبر الرئيس الجميّل ان بقاء مخفر الدرك في رميش يمثل آخر حضور للدولة اللبنانية في تلك المنطقة الحدودية، وأن الخروج أو الانسحاب منها، إنما يترك المنطقة وأهلها الصامدين في مهب الريح .
 وطمأن العميد مجاعص الرئيس الجميّل الى بقاء قوى الامن في البلدة وعدم الانسحاب منها تحت أي ظرف، حفاظاً على أمن ابناء بلدة رميش وسلامتهم .
كما أجرى الرئيس الجميّل اتصالاً بكاهن رعية رميش الأب جورج العميل واطلّع منه على وضع الأهالي وحيّا صمودهم.
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