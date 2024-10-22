سفارات جمعت مساعدات للبنانيين في ظلّ العدوان الإسرائيليّ

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في إطار الجهود والمساعي الدبلوماسية للبعثات اللبنانية في الخارج لحشد الدعم للبنان وتأمين المساعدات الاغاثية والإنسانية التي يحتاجها الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، فيما يلي بعض نشاطات السفارات في هذا الشأن:- اجتمع القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في واشنطن وائل هاشم مع مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا لمكتب المساعدات الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لمتابعة كيفية توزيع مبلغ الـ 157 مليون دولار المخصص للبنان. كما التقى للغرض نفسه مع مديرة مكتب السكان واللاجئين والهجرة PRM في وزارة الخارجية الأميركية، والذي يقوم بتمويل منظمات أممية تعمل في لبنان كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. وقد وفّر المكتب مبلغ 23 مليون دولار أميركي للمساعدة الانسانية لتاريخه.- تنظّم سفارة لبنان لدى المملكة المتحدة بداية شهر تشرين الثاني المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، منتدى لجمع التبرعات لصالح اليونيسيف من أجل حملتها الخاصة بلبنان.- اجتمع القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى الكويت أحمد عرفة بمساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التعاون الدولي السفير حمد المشعان الذي وضعه في أجواء الخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتسيير جسر جوي اغاثي الى لبنان في أقرب وقت ممكن.- أطلقت سفارة لبنان لدى المغرب حملة لجمع التبرعات لصالح القطاع الصحي في لبنان، وقد لبى أبناء الجالية اللبنانية النداء ونجحوا في جمع طن ونصف الطن تقريبا من الأدوية التي تحتاجها وزارة الصحة اللبنانية. وقد اُرسلت شحنة الادوية الى بيروت وتسلمتها وزارة الصحة.- زار وفد من نادي روتاري القاهرة مقر السفارة للوقوف على الاحتياجات الطبية والاغاثية التي يمكن للنادي المساهمة بها لصالح الشعب اللبناني. وقد زوّد سفير لبنان علي الحلبي الوفد بلائحة المساعدات الطبية والاغاثية التي يحتاجها لبنان. وأبدى نادي روتاري عن رغبته بإرسال مساعدات طبية، وأدوية أمراض مزمنة وغسيل كلى.وفي لفتة إنسانية نبيلة، تبّرع رجل أعمال مصري بمبلغ مئتي ألف دولار أميركي لصالح مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني لدعم جهودها في إغاثة الشعب اللبناني.