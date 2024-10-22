الصليب الأحمر: جرح 3 مسعفين خلال عملية إنقاذ في النبطية

على اثر الغارة على منطقة النبطية بعد ظهر اليوم وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت طواقم الصليب الأحمر وقوامها 4 سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرٌض الموقع للاستهداف فأصيب 3 مسعفين بجروح جراء الشظايا فتم نقلهم إلى المستشفى.

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جرح 3 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني خلال عملية إنقاذ في النبطية.



على اثر الغارة على منطقة النبطية بعد ظهر اليوم وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 4 سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن… pic.twitter.com/I1SJGLr6Me — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 22, 2024 Advertisement