الصليب الأحمر: جرح 3 مسعفين خلال عملية إنقاذ في النبطية

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جرح 3 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني خلال عملية إنقاذ في النبطية.
على اثر الغارة على منطقة النبطية بعد ظهر اليوم وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 4 سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن… pic.twitter.com/I1SJGLr6Me
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 22, 2024
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جرح 3 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني خلال عملية إنقاذ في النبطية.
على اثر الغارة على منطقة النبطية بعد ظهر اليوم وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 4 سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن… pic.twitter.com/I1SJGLr6Me