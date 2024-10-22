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لبنان

الصليب الأحمر: جرح 3 مسعفين خلال عملية إنقاذ في النبطية

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:41
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على اثر الغارة على منطقة النبطية بعد ظهر اليوم وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، تحركت طواقم  الصليب الأحمر وقوامها 4 سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرٌض الموقع للاستهداف فأصيب 3 مسعفين بجروح جراء الشظايا فتم نقلهم إلى المستشفى.
 
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