باسيل: الحرب القائمة بدأت بهجوم "الحزب" على إسرائيل

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن "حزب الله أسقط عن لبنان حجة الدفاع عن النفس بإسناد غزة"، لافتاً إلى أن التيار اختلف مع الحزب على موضوع إسناد غزة.

وفي حديث لـ"الحدث"، رأى باسيل أن "حزب الله أضعف نفسه وخسرنا قوة لبنان"، كما وحمّل الحزب "الخطأ الاستراتيجي بسياسة وحدة الساحات".

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واعتبر باسيل أنه "على إيران أن تحارب إسرائيل مباشرة وليس عبر طرف آخر".

وكشف باسيل أن "التيار الوطني الحر اليوم ليس في وضع تحالف مع حزب الله"، معتبراً أن "الحرب القائمة بدأت بهجوم الحزب على إسرائيل".

كما وحمّل باسيل إسرائيل مسؤولية العدوان على لبنان.

رئاسياً، اعتبر باسيل أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون لا يملك مشروعا للبنان ولا يجمع اللبنانيين"، مشيراً إلى أنه طرح علىرئيس مجلس النواب نبيه بري عدة أسماء للرئاسة وليس مرشحا واحدا.