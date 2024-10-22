ارجاء موعد تسليم الادوية من سفارة الهند الى وزارة الصحة

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اعلنت سفارة الهند في لبنان في بيان، ارجاء موعد تسليم (33 طناً) من الأدوية المقدمة كهبة من شعب حكومة الهند إلى شعب وحكومة لبنان والذي كان مقررا عند الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الى موعد يتم تحديده لاحقا".