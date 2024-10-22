قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Kostantina، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.