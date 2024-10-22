5 شهداء... إليكم حصيلة الغارة الإسرائيليّة على منزل في الهرمل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة استهدفت منزلاً من طابقين في الهرمل.

وأشارت إلى استشهاد 5 أشخاص، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بجروحٍ.

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وعلم أنّ الشهداء هم:

- غنية الهق

- انعام الهق

- زينب الهق

-حسين الهق

- حسين شحادي العلي شوري