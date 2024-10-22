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لبنان

5 شهداء... إليكم حصيلة الغارة الإسرائيليّة على منزل في الهرمل

Lebanon 24
22-10-2024 | 09:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة استهدفت منزلاً من طابقين في الهرمل.
 
 
وأشارت إلى استشهاد 5 أشخاص، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بجروحٍ.
 
 
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وعلم أنّ الشهداء هم:
 
- غنية الهق
- انعام الهق
- زينب الهق
-حسين الهق 
- حسين شحادي العلي شوري
 
 
 
 
 
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