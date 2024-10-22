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لبنان

ولي العهد السعودي وملك الأردن شددا على الوقوف الكامل إلى جانب لبنان وفلسطين

Lebanon 24
22-10-2024 | 09:21
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الملك الاردني عبدالله الثاني تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتشديد على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
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واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة. (العربية)
 
 
 

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