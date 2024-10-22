23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حب الله تفقد مركز جرف الثلوج في فاريا: "الأشغال" أنجزت التحضيرات
Lebanon 24
22-10-2024
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله يرافقه المدير الإقليمي للأشغال في جبل لبنان الدكتور غابي الحاج وفنيون من جهاز الإدارة، القيام بجولة تفقدية لمركز جرف الثلوج في فاريا، في اطار الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج وجهوزية الأليات في سياق ضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية استعدادا لموسم الأمطار.
Advertisement
وبعد الإطلاع على أعمال الورش قال حب الله :"بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورغم الظروف التي نمر بها على الصعيدين الامني والمالي جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم .نحن اليوم نعمل ونقوم بواجباتنا تجاه اهلنا، ولنؤكد الجهوزية والخطة الإستباقية التي وضعها الوزير في اجتماعاته السابقة في اطار الاستعدادات والتحضيرات الضرورية والخطوات العملية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات في سياق تأكيد ضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية".
واشار الى "ان الوزارة بدأت بإنجاز كل التحضيرات المعدة مسبقاً لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية التي تشمل المروج – بسكنتا – اهمج – ينطا – معاصر الشوف – جزين – الأرز – تنورين – عكار – المديرج – ضهر البيدر"، مضيفا الى انه "تم تأمين المواد اللازمة لتشغيل الأليات من جرافات ونسافات الثلوج ورشاشات الأملاح انه تم الانتهاء من تكليف الأجراء الموسميين مع زيادة في تعويضاتهم وأجورهم ،نظراً للأزمة المالية الراهنة وتمت صيانة وتشغيل مختلف الآليات ورصد الإعتمادات المطلوبة، كونها قضايا أساسية لمراكز جرف الثلوج والمتعلقة بفتح الطرق بين المناطق، ولا سيما الجبلية منها والحفاظ على السلامة العامة المرورية".
واكد أن الوزير حمية "شدد على ان تستمر أعمال جرف الثلوج في عملها وبشكل مكثف طيلة العام لفتح الطرق، معتبرا "ان العنصر البشري هو الجندي المجهول لتأمين سلامة ومصالح المواطن"، شاكرا باسم الوزير حميه كل العاملين في مراكز جرف الثلوج على كافة الأراضي اللبنانية لجهودهم في وصل المناطق ببعضها البعض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف على الضاحية الجنوبية (فيديو)
Lebanon 24
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف على الضاحية الجنوبية (فيديو)
01:40 | 2024-10-22
22/10/2024 01:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"من القلب والعقل".. شاهدوا غادة عبد الرزاق بصور عفوية بعيداً عن الشهرة
Lebanon 24
"من القلب والعقل".. شاهدوا غادة عبد الرزاق بصور عفوية بعيداً عن الشهرة
16:00 | 2024-10-21
21/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي جديد بشأن "القرض الحسن".. هذا مضمونه
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي جديد بشأن "القرض الحسن".. هذا مضمونه
12:47 | 2024-10-21
21/10/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "قصف بيروت".. إقرأوا ما كشفه قياديّ إسرائيليّ!
Lebanon 24
بشأن "قصف بيروت".. إقرأوا ما كشفه قياديّ إسرائيليّ!
13:15 | 2024-10-21
21/10/2024 01:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة دموية تهزّ بيروت.. الضاحية تُقصف والأوزاعي تنزف والجناح تقدم الشهداء
Lebanon 24
ليلة دموية تهزّ بيروت.. الضاحية تُقصف والأوزاعي تنزف والجناح تقدم الشهداء
16:45 | 2024-10-21
21/10/2024 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:06 | 2024-10-22
كلاس: صرخة اهالي رميش مشروعة ومحقة
11:04 | 2024-10-22
"حزب الله" يُسقط مسيّرة ويجبر أخرى على التراجع.. بيانان يكشفان ما حصل
11:01 | 2024-10-22
حراك أميركي على وقع التصعيد.. أيّ نتائج لزيارة هوكشتاين إلى بيروت؟!
11:00 | 2024-10-22
موقع أميركيّ: مقاتلو "حزب الله" لم يتخلوا عن الحدود
10:59 | 2024-10-22
الخطيب عرض للشؤون العامة مع زواره
10:56 | 2024-10-22
البزري جال مع السفير البلجيكي في المستشفى التركي
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 18:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 18:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 18:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24